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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

Double Face.. حملة لطالبات إعلام الأزهر للحد من التزييف والتوعية بمخاطره

طالبات إعلام الأزهر
طالبات إعلام الأزهر

أطلق قسم العلاقات العامة والإعلان، بكلية الإعلام بنات جامعة الأزهر، حملة توعوية تسلط الضوء على المحتوى الزائف الإلكتروني وتأثيره السلبي على الأفراد والمجتمع بشكل عام، وذلك فى إطار مشروعات التخرج للعام الجامعي 2023 2024 تحت عنوان "double face".

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى التربية الإعلامية الرقمية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال توعيتهم  بأساليب كشف المحتوى الزائف باستخدام أدوات الذكاء الإصطناعي قبل المشاركة فى نشره وإثارة البلبلة وإحداث الفوضى فى المجتمع.

يذكر أن الطالبات القائمات على الحملة قمن بتوسيع جهودهن من خلال المشاركة  في "المؤتمر الدولي الخامس لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة بقاعة الأزهر للمؤتمرات".

ونشرت الطالبات التوعية للجمهور، من خلال النزول الميداني "بجامعة الأزهر بنات فرع القاهرة" لنشر التوعية لجمهور الحملة بشكل مباشر، وما زلن حتى الآن يسلطوا الضوء عليه تحت شعار "للحقيقة وجه آخر".

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الاعلام جامعة الأزهر حملة توعوية double face المحتوى الزائف

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