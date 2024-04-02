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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هناء أنيس: ثقة الشعب في الرئيس السيسي الدافع وراء وجوده لولاية ثالثة

النائبة هناء أنيس
النائبة هناء أنيس

قالت النائبة هناء أنيس، عضو مجلس النواب، إن قيادة الرئيس السيسي للبلاد استطاعت تجاوز الأزمات والتحديات والتأثر بالأحداث العالمية التي أثرت على العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، إلا أن مصر صمدت وأبت ألا تنحني أمام هذه التحديات، واستطاعت أن تحقق تطورا كبيرًا في قطاع الصناعة والزراعة والمشروعات القومية العملاقة وتعزيز المناخ الاستثماري والشراكات الدولية، وهو ما يطمح إليه الشعب المصري من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة.

وأضافت عضو مجلس النواب في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن ثقة الشعب في الرئيس عبد الفتاح السيسي هي الدافع والسبب وراء وجوده لولاية ثالثة، رغبة من الشعب المصري في استكمال المسيرة التي بدأها الرئيس منذ أكثر من 10 سنوات، التى استطاع خلالها تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على جماعة الإخوان الإرهابية، والتصدي لمحاولات استهداف الدولة المصرية، والنيل من هيبتها وقوتها ومكانتها في المنطقة.

وأكدت أن الشعب مصري لدية رغبة قوية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، واستمرار انحياز الرئيس السيسي له، والعمل على تطوير البنية التحتية لكافة المجالات والقطاعات والمختلفة، والتي بدأت بإصلاحات تشريعية طالت جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك البنية التحتية للبلاد من خلال إنشاء الطرق ووسائل المواصلات الحديثة، بما يخدم خطط التنمية المستدامة، وكذلك خدمة بناء الدولة الديمقراطية الحديثة ومشروع الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن المواطن المصري لمس هذه التطورات، كما أسهمت المبادرات الرئاسية في دعم الفئات الأولى بالرعاية و الأكثر احتياجا في جميع ربوع مصر، خاصة الأماكن النائية والكفور والنجوع النائية، على رأسها المبادرات المتعلقة بالصحة والمبادرات التي تتصدى للاحتكار والمحتكرين وتحمي فئات المجتمع من موجات التضخم وغلاء الأسعار، وتحافظ على الطاقات الإنتاجية، ومبادرة حياة كريمة التى ساهمت فى تحسين حياة ملايين المواطنين، والأخرى المتعلقة بالوعي وبناء الإنسان المصري.

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