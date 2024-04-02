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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلف اليمين لفترة رئاسية ثالثة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى

هنأ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان،  الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين لفترة رئاسية ثالثة، مشيدا  بالصفات القيادية للرئيس السيسي، ووصفه بأنه يمتلك مقومات الزعيم والقائد الحكيم.

وأعرب رئيس جامعة حلوان عن ثقته في قدرة على مواصلة تحقيق الإنجازات وقيادة مصر نحو مزيد من التقدم والازدهار، وبداية عهد جديد للدولة المصرية، ومرحلة قادمة ستكون أولوياتها استكمال خطى التنمية والبناء والتعمير في مختلف المجالات، تحت قيادة سياسية تؤمن بأن العمل الجاد والسعي المستمر نحو البناء والعمل أساس النهضة وتحقيقا لمفهوم التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور قنديل أنّ التاريخ سيظل شاهدا على دور الرئيس السيسي في حماية الوطن والدفاع عن هويته ووحدته الوطنية والعبور به في مرحلة فارقة من تاريخه إلى بر الأمان.

وقد أشاد الدكتور قنديل بما شهدته الفترة السابقة للرئيس السيسى من إنجازات ضخمة ومشروعات قومية عملاقة فى مختلف المجالات.

وصرح رئيس الجامعة قائلا " اسرة جامعة حلوان تجدد عهدها مع فخامتكم لنمضي خلف قيادتكم، ويؤكدون عزمهم على العمل بكل قوة من أجل استكمال مسيرة التنمية ورفعة شأن الوطن، حفظكم الله ورعاكم وسدد بالحق كل خطاكم".

كما ثمن رئيس الجامعة المشاركة الواسعة والإيجابية للشعب المصري، وخاصة منسوبي جامعة حلوان في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا إياها تعبيرًا عن وعيهم بأهمية هذه المرحلة وتطلعاتهم للمضي قدمًا في تحقيق المزيد من الإنجازات، وتفويضًا للرئيس بمواصلة جهوده لتنفيذ سياسات الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 

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