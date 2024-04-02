علاء عشماوي: الرئيس السيسي مهتم بزيادة جودة التعليم

أعرب الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن خالص تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية عن فترة رئاسية جديدة تحت قبة مجلس النواب فى العاصمة الإدارية خلال الجلسة الخاصة التي عقدت اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ووسط حضور كبار الشخصيات العامة.



وأكد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم في خطابه التاريخي الذي ألقاه اليوم عقب حلف اليمين الدستورية عن فترته الرئاسية الجديدة، بالتشديد على ضرورة تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا.



وقال علاء عشماوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يترك مناسبة إلا وأكد فيها اهتمامه بضرورة وأهمية الدفع بجودة التعليم في مصر، باعتبار التعليم الجيد رأس مال بشري مستدام، ورصيد هائل للتطور والتقدم الذي تنشده مصر.



وأوضح رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد بالتشارك والتعاون الكامل مع كل الجهات المعنية في مصر، وفي مقدمتها بالطبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي، تعمل وفق منهجية مستقبلية تتفق في الأهداف المنشودة، وما تتطلع إليه القيادة السياسية من ضرورة العمل على الإرتقاء بكل قطاعات الدولة المصرية، وتهيئة مستقبل أفضل لمصر التاريخ والحاضر والمستقبل.