المستقلين الجدد: خطاب الرئيس بعد أداء اليمين كاشف للتحديات ويحمل رسائل مهمة

أكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد ان خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد اداء اليمين الدستورية للولاية الرئاسية الجديدة كاشف لكل التحديات علي كل الأصعدة ويستند للمصارحة والإصرار علي المواجهة.

ولفت الي أن الخطاب كاشف للملامح الاستراتيجيه الرئيسيه في الفترة المقبلة في جميع الملفات المهمة التي توضح اصرار الرئيس علي التغلب اي عقبات نحو بناء الجمهوريه الجديده في ظل ثوابت وطنية مبنية علي الاستقرار والحفاظ علي وحدة الوطن وسلامة اراضيه من اي مخاطر خارجية او داخلية.



وأضاف “عناني” فى بيان له، أن الخطاب يحمل رسائل هامه للداخل والخارج مبني علي ثقة الرئيس في قوة الشعب المصري واصالته داعيا الي تماسك الشعب خلف قيادته في طريق بناء الدولة التي ننشدها جميعا علي اسس ديمقراطية.

من جانبه قال حمدي بلاط نائب رئيس الحزب إن الخطاب اكد حرص الرئيس علي برامج الحماية الاجتماعية في ظل بناء الدولة علي أسس علمية وتكنولوجية حديثة في جميع الميادين.

وهنأ حزب المستقلين الجدد بجميع قياداته الرئيس عبد الفتاح السيسي بالولاية الجديدة متمنين له التوفيق والسداد لصالح الوطن والمواطن المصري.