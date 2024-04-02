رشا إسحق عن الولاية الجديدة للرئيس: لاستكمال بناء الدولة

هنأت النائبة رشا إسحق، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأديته اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة.

وقالت النائبة أن مصر تبدأ مرحلة جديدة من استمرار مسيرة الأمن والأمان والتنمية، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة، الذي بدأت منذ 2014.

وأكدت أن القيادة المصرية استطاعت ترسيخ حقوق الإنسان واستكمال ملف الإصلاح في كافة المجالات رغم كل الصعوبات والتحديات المحلية والأقليمية والعالمية المتصاعدة وغير المسبوقة.

وتابعت: أن الدولة المصرية أثبتت قدرتها على تجاوز كافة الأزمات دون الالتفات لأصوات التشكيك والتفتيت التي تحاول منع تقدم و استقرار الدولة المصرية.

مضيفة: “مبروك لمصر والوطن العربي والعالم أجمع”.