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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب رئيس حماة الوطن: شهدنا اليوم عرسا ديمقراطيا من العاصمة الإدارية الجديدة

اللواء حاتم حشمت
اللواء حاتم حشمت

هنأ النائب اللواء حاتم حشمت ، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ  نائب رئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  بمناسبة تنصيبه بولاية رئاسية جديدة.

وقال النائب اللواء حاتم حشمت في بيان له اليوم، ان مصر شهدت اليوم عرسا ديمقراطيا من العاصمة الجديدة، بأداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية، من مقر مجلس النواب، مؤكداً ان اليوم جاء تتويجًا لإرادة الملايين من أبناء الشعب المصري، لتحقيق تطلعاته وآماله في استكمال مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن وأمان الوطن، واستمرارًا للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر، والتي شملت المشروعات العملاقة في كافة ربوعها، والتطوير والتحديث الشامل لمؤسسات الدولة، وتعزيز قِيَم المواطنة والانتماء لكل أبناء الوطن، وتكريس دعائم دولة القانون.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ، أن الشعب المصري العظيم كان على موعد مع الحدث التاريخي المنتظر والتي بدأ فيه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي 6 سنوات جديدة من البناء والإنجاز والتنمية وجني الثمار، معرباً في الوقت نفسه عن ثقته المطلقة في رؤية الرئيس السيسى والوقوف صفا واحدا خلف قيادته الرشيدة لمواصلة مسيرة الانطلاق نحو آفاق أفضل لمصر والمصريين.

ووصف نائب رئيس حزب حماة الوطن، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب حلف اليمين الدستورية، بخارطة الطريق للمستقبل، واستمرار على نفس الطريق نحو الغد بآمال واحلام عظيمة، فضلا عما تناولته كلمته من المكاشفة والمصارحة بتأكيده للشعب المصرى العظيم بإن السنوات القليلة الماضية أثبتت ان طريق بناء الأوطان ليس مفروشا بالورود وأن تصاريف القدر بين محاولات الشر الإرهابي والأزمات العالمية المفاجئة والحروب الدولية والإقليمية تفرض علينا مواجهة تحديات ربما لم تجتمع بهذا الحجم عبر تاريخ مصر الحديث"، وتعهده بإنه سيتم مواصلة العمل لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة الجديدة والهيدروجين الأخضر وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

ودعا عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ، المصريين إلى وحدة الصف والتكاتف والاصطفاف خلف قيادته السياسية، لتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية وبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بيها كل المصريين، قائلا: سنظل دوماً خلف قيادتكم الرشيدة  ومؤيدين لكافة القرارت والاجراءات التي تتخدذها من اجل صون مصر وامنها القومي  وشعبها العظيم، داعيا المولي عز وجل أن يحفظكم سيادة الرئيس ويوفقكم في خطاكم نحو مستقبل مشرق للمصريين.

حاتم حشمت حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب

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