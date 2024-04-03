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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

الأضخم في تاريخ الكرة المصرية| اتفاق مالي لنقل مباراة الأهلي والزمالك في السعودية.. تفاصيل

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

في خطوة مفاجئة ومثيرة، كشف مصدر داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة عن تفاصيل هامة حول إقامة مباراتي القمة بين الأهلي والزمالك في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الخطوة كنتيجة لمفاوضات دامت عدة أشهر بين الأطراف المعنية، لتحقيق هذا الاتفاق التاريخي الذي يمثل خطوة هامة في تاريخ كرة القدم المصرية.
 

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