سقوط صيدلي بالقاهرة لحيازته عقاقير طبية غير مصرح بتداولها

ضبط رجال الأمن صيدلى بالقاهرة لحيازته عقاقير طبية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وغير مصرح بتداولها خارج الصيدلية.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة تمكنت من ضبط مدير صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول حال إستقلاله سيارة وبحوزته 1770 قرص - 114 أمبول - 14 قطرة عين جميعها أدوية مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية .

وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص والعقاقير بقصد ترويجها بطريقة غير شرعية خارج الصيدلية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.