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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

12 براءة اختراع جديدة يوميا في الجزائر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف عبد الجبار داودي مستشار وزير التعليم العالي و البحث العلمي الجزائري، أنه ولأول مرة  سجلت الجزائر  في ظرف 6 أشهر أكثر من 2000 طلب براءة اختراع، وهو بمعدل 12 براءة اختراع يوميا.
وبحسب كلمة له لإحدى الندوات بالجزائر ونقلتها الصحف المحلية، قال إنه في ظل الحركية التي شهدتها الجامعة الجزائرية تم تسجيل أكثر 6000 مشروع مذكرة تم مناقشتها بما يعرف شهادة جامعية او مؤسسة ناشئة.
وفي سياق متصل أكد فريد بوزيدي مدير مركزي بوزارة الشباب والرياضة أن الطالب  أصبح اليوم هو من يصنع الفارق، قائلا: “الطالب هو القوة الناعمة الجزائر الجديدة.
من جانبها ثمنت مديرة إذاعة جيل أف أم تنهنان عليان, وهي المنظمة للندوة،  جهود الإذاعة الجزائرية في تنظيم الندوات الفكرية تحت شعار ليالي الأفكار .

ونوهت عليان إلى دور إذاعة الشباب التي تشجع بقوة وصدق كل  مايخص الشباب وترافقهم في رحلة الإبداع والتألق.

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