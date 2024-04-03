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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصانع سكر إدفو تعلن انتهاء موسم عصير القصب

موسم عصير قصب السكر
موسم عصير قصب السكر بأسوان

أعلنت مصانع سكر إدفو بأسوان عن انتهاء موسم عصير القصب لإنتاج السكر هذا العام 2024، والتى بدأت خلال شهر يناير مطلع العام الحالى واستمرت حتى أبريل.

وأعلنت إدارة مصانع سكر إدفو، فى بيان لها، عن تحديد خروج آخر تخصيصة لشحن القصب اليوم، الأربعاء 3 أبريل 2024، شحن الخميس 4 أبريل 2024، للموسم الحالى. 

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السكر 

وتهيب المصانع بالزراع سرعة الاتصال بمهندسى المناطق لترتيب مواعيد كسر وشحن قصبهم حتى هذا الميعاد، كما أن المصانع تهيب بالزراع الاستمرار بالالتزام فى عملية الكسر والتوريد وعدم كسر قصب زائد عن التخصيصة المقررة والاستمرار فى نظافة القصب المورد من الشوائب والاهتمام بزيادة متوسط الشحن حرصاً على جودة التوريدات. وذكر البيان أن المصانع تخلى مسئوليتها فى حالة تخلف أى مساحات قصب بدون توريد لدى أى من الزراع. 

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