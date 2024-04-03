أنتي الأهم" العصر الذهبي للمرأة المصرية يستمر ببدء الرئيس السيسي لولاية جديدة

تقدمت حملة أنتي الأهم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحتها الرسمية بعد إعلان تنصيبه لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية لست سنوات قادمة.



وصرحت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لحملة أنتي الأهم، إن المرأة المصرية تعيش حاليًا عصرها الذهبي بفضل إرادة سياسية تؤمن بدورها في التمكين، حيث تظهر إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف تمكين المرأة في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد وضع الدستور المصري 2014 حجر الأساس لقيم العدالة والمساواة وعدم التمييز، واشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة بشكل مباشر وغير مباشر في شتى مجالات الحياة، وتكريمًا للمرأة المصرية تم إعلان عام 2017 عامًا للمرأة، وإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030.



وأكدت الفخراني أن الإنجازات التي حققتها مصر خلال العقد الماضي، والتي تعكس التطور والتقدم الذي شهدته البلاد في مختلف المجالات، هو شيء يدعو إلى التفاؤل والتطلع لمستقبل مزدهر تحت قيادة حكيمة ، استطاعت في ضوء الجمهورية الجديدة الحفاظ على الوطن ضد الأيادي المخربة التي حاولت زعزعة الأمان والاستقرار .

وأضافت نوران خليل المتحدث الإعلامي لحملة أنتي الأهم، أن ملف المرأة خلال العشر سنوات الماضية طفرة غير مسبوقة في كافة المجالات.. عشر سنوات من التمكين.. عشر سنوات من الفرص.. عشر سنوات من دعم المرأة ومساندتها .. عشر سنوات من الوصول الى المواقع القيادية ..فالمرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً مضيئاً ، أصبحت خلاله العديد من الأحلام والأمنيات للمرأة واقعاً حقيقياً ملموساً، تحقق في عصر السيد الرئيس، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة وتمكينها في المجتمع.

وأشارت نوران، إلى أن المرأة شهدت طوال فترة تولى الرئيس السيسي البلاد عصرا ذهبياً آمنت فيه القيادة السياسية بدور المرأة ومكانتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ووفرت لها كافة أشكال الحماية من تشريعات وقوانين تحفظ وتصون وتراعى حقوقها وحقوق أبنائها.