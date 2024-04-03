هل ذهب الأم المتوفية يكون لبناتها؟.. علي جمعة: عرف فاسد دا تركة

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول إنها جرى في العرف إن ذهب الأم المتوفية يكون لبناتها؟.

وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الاربعاء: "ده عرف فاسد، دهب الست جزء من تركتها، ويمكن هو ده تركتها كلها".

وأضاف: "عاوزه تدى بناتها تديها لهم وهى عايشة تدر البنت دى ٣ خواتم، وتدى دى غويشة وخاتمين، يبقى تدى اللى هى عاوزاه طالما هى عايشة".

وعلقت السيدة بسؤال لو المتوفية أوصت بهذا؟

فرد عليها الدكتور على جمعة: "الوصية حاجة تاتى يجب ساعتها منها انن نشوف الذهب ده ثلث تركتها، فلها ان تتصرف فيه حتى لو للورثة، طيب لو طلع اكثر يبقى نعزل الثلث ونززع الباقى كتركة".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.