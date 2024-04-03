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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك الأردن للمجتمع الدولي: اتحركوا فورا للحد من الكارثة الإنسانية في غزة

ارشيفي
ارشيفي


 
أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني علي ضرورة توفير الحماية للعاملين في منظمات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وتناول الاتصال الأوضاع الخطيرة في غزة، والتي أسفرت أخيرا عن مقتل أعضاء من فريق منظمة المطبخ المركزي العالمي خلال عملهم على إيصال مساعدات حيوية لأهالي القطاع.

وتسببت الحرب على غزة بمقتل حوالي 196 من العاملين في منظمات إنسانية وإغاثية بالقطاع، منهم 175 من العاملين في وكالات تابعة للأمم المتحدة.

وتعهد باستمرار المملكة ببذل قصارى جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكل الطرق المتاحة إلى غزة، بالتنسيق مع مختلف المنظمات الأممية والشركاء الدوليين.

ودعا الملك المجتمع الدولي للتحرك الفوري للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

من جانبه، أشاد غوتيريس بدور الأردن في إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع بمختلف الوسائل المتاحة

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