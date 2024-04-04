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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في إطار حرصه للمرور على الجهات التابعة لتفقد سير العمل..

"وزير الإنتاج الحربي" يفاجيء عمال وقيادات "هليوبوليس للصناعات الكيماوية"

وزير الإنتاج الحربي
"وزير الإنتاج الحربي"

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي مروراً مفاجئاً لتفقد شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي).

ياتيغ ذلك في إطار حرص وزير الإنتاج الحربي ، على مواصلة تنفيذ جولاته التفقدية للشركات والوحدات التابعة للوزارة لمتابعة سير العمل بها؛

بدأت الجولة التفقدية المفاجئة في الصباح الباكر بتوقيت توافد العاملين لمقر شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية حيث توجّه الوزير مباشرةً للمرور على خطوط الإنتاج والمخازن بالشركة والتي تقوم بتلبية مطالب القوات المسلحة المصرية من منتجاتها العسكرية وتقوم بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع عدد من المنتجات المدنية مثل (الصناعات المطاطية بأنواعها، الفورمالدهايد، اليوريافورمالدهيد، الهكسامين، أقراص الوقود الجاف، كراسي الاستادات الرياضية، بودرة وعجائن الألومنيوم، نترات الصوديوم ونترات البوتاسيوم، البويات، اللاكيهات والورنيشات، البرايمرات).

وأعرب الوزير عن حرصه لتنفيذ الزيارات المفاجئة للجهات التابعة لمتابعة انتظام سير العمل بها على أرض الواقع والاطمئنان بنفسه على جودة العملية الإنتاجية بها والوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها بخصوص موضوع أو مشروع معين منوطة الشركة بتنفيذه.

و استمع وزير الدولة الإنتاج الحربي إلى ما استعرضه المهندس مدحت شكرى رئيس مجلس إدارة "هليوبوليس للصناعات الكيماوية" وكذا أطقم العمل بالشركة من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء بالشركة خلال الفترة السابقة وحجم المبيعات وخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي والسيبراني التي يتم إتخاذها بالشركة. 

كما حرص على الحديث عن قُرب مع العاملين بالشركة لإستطلاع الأحوال المهنية والمعيشية لهم وتعرّف خلال حديثه معهم على مقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع وكيفية زيادة الإنتاج وتحسين الأداء، مؤكداً على قيمة التفاني في العمل خلال شهر رمضان الكريم، مشجعاً إياهم على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب وتبادل الخبرات والمعارف والتكاتف معًا لبذل أقصى جهد ممكن من أجل رفعة شأن شركتهم وشأن الإنتاج الحربي الذي يعد أحد أهم الصروح الصناعية الوطنية بمصر.

وأصدر الوزير "محمد صلاح" مجموعة من التوجيهات خلال الجولة التفقدية المفاجئة للشركة (مصنع 81 الحربي) على رأسها ضرورة السعي الدائم لتطوير منتجات الشركة باستخدام أحدث تكنولوجيات التصنيع ووجه بوجوب المراجعة الدورية لإجراءات السلامة والصحة المهنية مشدداً على أهمية تطبيق آليات الحوكمة والمراقبة الداخلية داخل الشركة والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية والإلتزام بتخزين الأصناف بالمخازن المخصصة لها والاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها وكذا أهمية الحرص على التخلص من المخلفات بصفة دورية. 

ووجّه الوزير خلال زيارته لهليوبوليس للصناعات الكيماوية بضرورة القيام بشكل دائم بمراجعة خطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج.

بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن الشركة كانت واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي المحققة لأرباح عن العام المالي الماضي ونجحت كذلك في أن تكون واحدة من أفضل شركات الإنتاج الحربي من حيث القدرات التصنيعية.

 

الانتاج الحربى هليوبوليس للصناعات الكيماوية هليوبوليس مصنع 81 الحربي القوات المسلحة

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