البورصة تربح 32 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.906 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 28506 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.18% ليغلق عند مستوى 34845 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 12161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 6480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 9229 نقطة.