عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين تحقق نمواً في تجارة الخدمات خلال أول شهرين من 2024

صدى البلد

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، أن تجارة الخدمات في الصين شهدت نمواً سريعاً خلال الشهرين الأولين من عام 2024، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات وواردات الخدمات 11910.7 مليار يوان ، بزيادة سنوية بلغت 22.8 في المائة.

وأشارت البيانات التي أوردتها صحيفة الشعب اليومية أونلاين إلى أن صادرات الخدمات الصينية بلغت 4861.7 مليار يوان، بزيادة قدرها 17.9 في المائة، بينما بلغت الواردات 7049 مليار يوان، بزيادة قدرها 26.5 في المائة، مما أدى إلى عجز في تجارة الخدمات بقيمة 2187.3 مليار يوان.

وأوضحت الوزارة أن تجارة الخدمات كثيفة المعرفة شهدت نمواً سريعاً، حيث بلغت قيمة الصادرات والواردات 4648.7 مليار يوان، بزيادة قدرها 14.2 في المائة.

وكان أسرع المجالات نمواً رسوم استخدام الملكية الفكرية والخدمات الثقافية والترفيهية الشخصية، بنسبة 84.3 في المائة و32.8 في المائة على التوالي.

كما أظهرت البيانات أن خدمات السفر والسياحة واصلت نموها القوي، حيث بلغت قيمة صادراتها ووارداتها 3179.3 مليار يوان، بزيادة قدرها 51.8 في المائة، لتصبح بذلك أكبر مجال في تجارة الخدمات الصينية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

التوقيت الصيفي 2024.. استعد لتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

بسبب الدواجن| رئيس شعبة القصابين يتوقع انخفاض أسعار اللحوم لـ 120 جنيها

بعد محاولات عدة لإنقاذه| وفاة الشاب طه بعد سقوطه في بئر.. وجهود مكثفة لاستخراج الجثمان

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من رمضان.. أكثر من العبادة والذكر والصلاة على النبي

ترشيحاتنا

بيبيعوا أطفال على الفيس بوك.. حكم رادع للمتهمين بالاتجار بالبشر في شبرا

حسام حبيب: عمري ما أخدت مليم من شغل شيرين.. فيديو

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

كله بالأرقام.. حسام حبيب: شيرين حققت نجاحات كثيرة بعد جوازنا.. فيديو

أدعية ليلة القدر آخر جمعة من رمضان.. 3 ساعات للإجابة فهل تتحقق علاماتها اليوم؟

حسام حبيب: شيرين لما حلقت شعرها وقعت على ركبي في الأرض.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتوقعي ما يفعله..مكون لغسيل البلاط والسيراميك خطر جدا في هذه الحالة

مسلسل صدفة الحلقة 25.. صاصا يرفض تطليق رباب ممتاز ويقف ضد أهله

أماكن مشاهدة الكسوف الكلي 2024 .. أكثر من 14 مدينة حول العالم

المداح 4 الحلقة 26.. فتحي عبد الوهاب يهدد صابر بالانتقام منه وعائلته

فيديو

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

زيادة جديدة في أسعار السجائر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ