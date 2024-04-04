الصين تحقق نمواً في تجارة الخدمات خلال أول شهرين من 2024

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية، أن تجارة الخدمات في الصين شهدت نمواً سريعاً خلال الشهرين الأولين من عام 2024، حيث بلغ إجمالي قيمة صادرات وواردات الخدمات 11910.7 مليار يوان ، بزيادة سنوية بلغت 22.8 في المائة.

وأشارت البيانات التي أوردتها صحيفة الشعب اليومية أونلاين إلى أن صادرات الخدمات الصينية بلغت 4861.7 مليار يوان، بزيادة قدرها 17.9 في المائة، بينما بلغت الواردات 7049 مليار يوان، بزيادة قدرها 26.5 في المائة، مما أدى إلى عجز في تجارة الخدمات بقيمة 2187.3 مليار يوان.

وأوضحت الوزارة أن تجارة الخدمات كثيفة المعرفة شهدت نمواً سريعاً، حيث بلغت قيمة الصادرات والواردات 4648.7 مليار يوان، بزيادة قدرها 14.2 في المائة.

وكان أسرع المجالات نمواً رسوم استخدام الملكية الفكرية والخدمات الثقافية والترفيهية الشخصية، بنسبة 84.3 في المائة و32.8 في المائة على التوالي.

كما أظهرت البيانات أن خدمات السفر والسياحة واصلت نموها القوي، حيث بلغت قيمة صادراتها ووارداتها 3179.3 مليار يوان، بزيادة قدرها 51.8 في المائة، لتصبح بذلك أكبر مجال في تجارة الخدمات الصينية.