بالفيديو.."الحشاشين وعلاقته بالجماعات المشبوهة".. كيف سيطر حسن الصباح علي عقول البسطاء؟|لاشين يوضح

قال الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس، إن مسلسل الحشاشين التزم بالسردية التاريخية، والمؤلف أدخل عليه الفن ومن حق المؤلف أن يركز على ما يريد بشرط أن يكون صحيحًا وهذا أمر طبيعي.

وأكد الدكتور أحمد لاشين خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن هناك تطابق بين جماعة حسن الصباح "الحشاشين" وبين جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف، أنه كان لدى جماعة الحشاشين نوعين من الحياة العسكرية إذ كان هناك الجيش الذي كان يحارب بشكل مفتوح في الميادين، وجماعة أخرى يطلق عليها التنظيم الخاص أو السري، وهذا الفريق هو الذي كان يعرف بالفداوية.

وأشار إلى أنه كلما زاد الوعي بين المجتمعات، كلما قلت سيطرة أساطير هذه الجماعات بين الناس، وذلك من خلال نشر الوعي الثقافي والتعليم والتوجيه الجيد المتقن، فالخرافات تظهر حين يكون الوعي مندثرا، لكن في ظل ازدهار المجتمع ثقافيا وإعلاميا ودراميا أيضا، سيتم القضاء على هذه الأساطير والخرافات بشكل كامل".

وأوضح، أنه في الجماعات الحديثة لم يكن المسمى بهذا الشكل، بل كان هناك أسطورية في الجماعات الحديثة تبنى في شخص ك حسن البنا، أو في شخص أخرى ك سيد قطب.