رئيس حزب الإصلاح والنهضة: ظهور صباحى على قناة الميادين سقطة في حياته السياسية لا تغتفر

أدان هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بشدة ظهور حمدين صباحي على قناة الميادين التابعة لحزب الله وإساءته لمصر، ووصف هذا التصرف بأنه غير مبرر ويمثل سقطة في حياته السياسية لا تغتفر.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ظهور صباحي على منصة إعلامية تابعة لحركة ذات أجندة مشبوهة خارجية يعتبر تصرفًا غير مسؤول ويثير العديد من التساؤلات والشكوك في السياق الإقليمي الحالي وتعقيداته.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن تاريخ صباحي، ولا سيما في السنوات الأخيرة، يتسم بتصرفات لا تليق بوعي سياسي أو حس وطني، وعلى وجه الخصوص في دعمه لعودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى الساحة السياسية رغم تورطهم الواضح في أعمال عنف وفوضى تسببت في سفك دماء المصريين.

وشدد عبد العزيز على أن مصر تشهد حاليًا ظروفًا تاريخية وإقليمية حساسة، وبفضل الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعادت مكانتها الريادية في المنطقة. مؤكدا على أن تحركات صباحي وأمثاله لن تلغي ما تحقق من تقدم واستقرار، وأن مصر ستواصل تعزيز تأثيرها الإيجابي ودورها القيادي في المنطقة بحكمة وحزم.