مش لازم نعيش مسلسل العتاولة | أحمد بلال يهاجم تصريحات شريف إكرامي

علق أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، على تصريحات شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بشأن إمكانية عودة رمضان صبحي، جناح الفريق السماوي، لصفوف الأهلي.

وقال أحمد بلال عبر صفحته الشخصية فيس بوك "فكرة خروج شريف إكرامي للدفاع عن رمضان صبحي.. تشبه الابن اللي جايله استدعاء ولي أمر وجايب أبوه اللي خريج جامعة الأزهر يدافع عنه لأنه مبيعرفش يتكلم".

وتابع بلال: "لو رمضان عاوز يتكلم يطلع هو مش لازم نعيش مسلسل العتاولة مرتين مع كل تقديري واحترامي للزميل شريف إكرامي".



وتحدث شريف إكرامي في تصريحات تليفزيونية قبل ساعات عن رمضان صبحي ورحيل الأخير عن صفوف فريق النادي الأهلي وانتقاله إلى بيراميدز ومدى إمكانية عودته إلى الأهلي مستقبلًا.

وفي هذا الصدد قال شريف إكرامي: رمضان صبحي لم يسبق له وأن هاجم رموز الأهلي أو الإساءة لمبادئ النادي كما أنه م يشارك جماهير فرق منافسة في توجيه السباب لرموز النادي الأهلي، وهو ما اعتبر تلميحًا من إكرامي لما حدث من إمام عاشور الذي انضم إلى الأهلي الصيف الماضي.