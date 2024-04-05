قائمة بيراميدز لمواجهة طلائع الجيش

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٧ من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

ويفتقد بيراميدز خلال المباراة لجهود المغربي وليد الكرتي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.