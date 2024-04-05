أمريكا: نراجع تقارير بشأن استخدام إسرائيل الذكاء الاصطناعي في قصف غزة

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تراجع تقارير بشأن استخدام إسرائيل للذكاء الاصطناعي في قصف غزة.

ونُشر هذا التقرير في مجلة 972+ الإسرائيلية، الأربعاء.

وفي شأن منفصل، سُئل كيربي، خلال مقابلته مع "سي إن إن"، عن تقارير تفيد بأن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على فتح معبر إيريز مع غزة، للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية. وقال إنه إذا كان ذلك صحيح، فهو خبر مرحب به.

وقال كيربي: "إذا لم تحدث تغييرات في سياسة إسرائيل فلا بد أن تكون هناك تغييرات في سياسة أميركا.. يجب أن تكون هناك خطوات ملموسة وحقيقية"، مضيفاً: "نأمل أن نرى إعلاناً عن هذه التغييرات في الساعات والأيام المقبلة".



وأضاف كيربي أن "بايدن قال لنتنياهو إن وقف إطلاق النار الفوري ضروري، لتحسين الوضع الإنساني وحماية المدنيين"، لافتاً إلى أن بايدن "شعر أن الوقت قد حان للتحدث مع نتنياهو حول مخاوفه".

وأشار كيربي إلى أن واشنطن "تأمل رؤية زيادة كبيرة في المساعدات التي تصل إلى غزة، وتراجع العنف ضد عمال الإغاثة والمدنيين.. نتطلع إلى خطوات ملموسة لتخفيف المعاناة".