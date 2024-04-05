الزمالك يفوز على الأهلي في ثاني مباريات نهائي دوري الطائرة سيدات

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على نظيره الأهلي بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على صالة "تحيا مصر" بـ6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور النهائي لبطولة الدوري الممتاز، الذي يقام بنظام البلاي أوف ( Best of 3).

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 23

25 - 22

25 - 23

ومن المقرر، أن يلتقي طائرة الزمالك "سيدات" مع الأهلي، يوم السبت المقبل على صالة "تحيا مصر" بـ6 أكتوبر، وفي لقاء الجولة الثالثة والأخيرة، لتحديد بطل الدوري الممتاز.

ويقود الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" كل من: حسام شكري مديراً فنياً، ومحمد أنور مدرباً عاماً، أشرف عبدالعال مدرباً، هبة حسنين مديراً إدارياً، سمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وأحمد عبد العزيز مخططاً للأحمال.