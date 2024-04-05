عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أمام المرأة | ياسمين الخطيب تخطف الأضواء بجمالها الساحر

صدى البلد

خطفت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب أنظار جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بإطلالة ملفتة.

تألقت ياسمين الخطيب في الصور امام المرأة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بدى كت جرئ  باللون الاسود مع بنطال جينز مجسم مما كشف عن رشاقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة للغاية.

IMG_٢٠٢٤٠٤٠٤_١٩٠٠٥٤ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٤_١٩٠٠٥٤ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٤_١٩٠٠٥٤
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٤_١٩٠٠٥٤

وتتميز ياسمين الخطيب، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.

تمتلك الإعلامية ياسمين الخطيب ذوقا خاصا يجذبها لكل ما هو ناعم وراق لتضيف بجمال قوامها الممشوق رونقا خاصا للأزياء التي تطل بها  خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.

وتقدم حاليا الإعلامية ياسمين الخطيب البرنامج الاجتماعي"شاي بالياسمين" الذي يعرض على قناة النهار .

وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".

كُتب ياسمين الخطيب

شاركت  في أعمال كتابية حيث أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

IMG_٢٠٢٤٠٤٠٤_١٩٠٠٥٤ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٤_١٩٠٠٥٤ - قص
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٤_١٩٠٠٥٤
IMG_٢٠٢٤٠٤٠٤_١٩٠٠٥٤

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

دعاء آخر جمعة في رمضان.. يفتح لك الأبواب المغلقة وينصرك الله نصرا عظيما

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

ترشيحاتنا

ظاهرة خطيرة..النقل تناشد المواطنين توعية الأطفال بسلوكيات التعامل مع القطارات

خلي بالك .. فيروس منتشر لا يظهر بالتحاليل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار .. تفاصيل

قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة.. سنة مهجورة احذر أن تفوتك اليوم

مصر احتضنت اليمنيين.. التهديدات في البحر الأحمر هدف لإيران.. رئيس المجلس الرئاسي اليمني يوجه رسائل مهمة

المستهلك في المقدمة.. "رادار الأسعار" لمراقبة الأسواق وحماية حقوق المواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس مصير شقيقه.. تفاصيل مثيرة حول وفاة مؤذن مصري قبل الفجر

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البيتي فور بأقل التكاليف

بتقنية الذكاء الأصناعي وتعديلات جديدة..سامسونج تفاجىء عملائها فما القصة؟

يستاهل تمنه..بإمكانيات مميزة تسريبات جديدة حول هاتف “Galaxy Z Fold6”

فيديو

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ