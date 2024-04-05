الكويت.. رسالة هامة من رئيس الحكومة للفائزين في انتخابات مجلس الامة

بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي ، الشيخ الدكتور محمد الصباح ببرقيات تهان للسادة الفائزين بعضوية مجلس الأمة 2024 ضمنها خالص تهانيه وصادق تمنياته لهم بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

وتسلمت الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي صناديق الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الثامن عشر فور الانتهاء من البت في نتائج الانتخابات اليوم الجمعة.

وقال رئيس لجنة تسلم وتسليم الصناديق بالأمانة العامة عمر العجيل في تصريح صحفي إن اللجنة تسلمت الصناديق من أعضاء من السلطة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد (27) و(28) و(31) من المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 2024.

وأوضح العجيل أنه وفقا لهذه المواد فإن عملية التسليم تتم بمحاضر رسمية يذكر فيها رقم كل صندوق والدائرة الانتخابية التابع لها ونوع اللجنة الانتخابية سواء كانت لجنة فرعية أو أصلية واسم عضو السلطة القضائية المشرف عليها والموظف الذي تسلم الصندوق.

وذكر أن اللجنة قامت بالتدقيق على صناديق الاقتراع للتأكد من سلامتها من أي كسر ومن إحكام الإغلاق والتشميع ووجود الختم من جانب أعضاء السلطة القضائية، مضيفا أنه تم تشكيل فريقين للفترة المسائية والفترة الصباحية لتسلم الصناديق.

واشار إلى أن عدد الصناديق التي تسلمتها الأمانة العامة 759 صندوقا سيتم حفظها في أماكن معدة لهذا الغرض في مبنى مجلس الأمة إلى حين الانتهاء من الطعون الانتخابية وبعد ذلك سيتم تسليمها إلى وزارة الداخلية.

