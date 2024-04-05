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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 94 مخالفة تموينية خلال حملات في البداري وديروط

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز للتأكد من أوزان الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بشن حملات دورية كل في نطاق مركزه ومتابعة حصص الدقيق المنصرف والتأكد من من عدم التلاعب في الأوزان وتوفير رغيف العيش للمواطنين بجميع المخابز مطابق للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين 


وأوضح محافظ أسيوط إنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين الوحدات المحلية وقطاعات التموين ومباحث التموين 

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وفي هذا الإطار شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المخابز البلدية بقرى دشلوط ومساره والكودية والحوطا تحت إشراف محمود نجار رئيس المركز وبمشاركة ناجح عبدالنعيم رئيس الوحدة المحلية بمسارة وخلف علي عابد رئيس الوحدة المحلية بالحوطا وحسين نمر حسين رئيس الوحدة المحلية بدشلوط لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبر حيث أسفرت الحملة عن تحرير 86 محضرًا ما بين نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن وعدم وجود سجلات التفتيش بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز بحملة تموينية على المخابز بمشاركة حافظ جلال نائب رئيس المركز وأيمن أحمد مدير إدارة  التموين بالبدارى وعظامي علام رئيس الرقابة بإدارة تموين البداري حيث تم المرور على عدد من المخابز وتم مراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من مطابقته للوزن المقرر فضلا عن التأكد من نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف وتم تحرير 8 محاضر مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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