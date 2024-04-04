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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات والمرافق لاستقبال عيد الفطر

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برفع درجة الاستعداد القصوى وتكليف كافة القطاعات والمرافق ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة بإتخاذ جميع التدابير اللازمة كل في نطاقة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وإلغاء الإجازات وتفعيل غرف العمليات بجميع المديريات والوحدات المحلية على مستوى المحافظة لضمان لتوفير سبل الراحة وتقديم الخدمات للمواطنين دون أي معوقات.


وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية في منافذ البيع المختلفة المنتشرة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة وبكميات مناسبة لافتاً إلى التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية التموين ومديرية الزراعة والغرفة التجارية والجمعيات الاستهلاكية والشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ القوات المسلحة ومشروع جمعيتي وفروع أمان ومشروع الثروة الحيوانية بالإضافة إلى السيارات الثابتة والمتحركة للقرى والمراكز لتوفير كميات إضافية من السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة كما تم التنبيه على كافة القطاعات الرقابية من مديريات التموين والطب البيطري والصحة ومباحث التموين لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومتابعة ومراقبة منافذ البيع المختلفة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن للتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتاجرين بصحة المواطنين. 


وأشار محافظ أسيوط إلى أنه أصدر تعليماته لمديرية الصحة برفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال أي حالات مرضية وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية وجميع مستلزمات الطوارئ والأمصال اللازمة وأكياس الدم بكميات إضافية لمواجهة أي حالات طارئة مع وقف الإجازات والراحات للعاملين بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ طوال أيام العيد فضلاً عن وضع خطة بالتنسيق مع مرفق الإسعاف لنشر سيارات الإسعاف على أماكن الصلاة والمنتزهات والحدائق العامة وأماكن التجمعات وعلى الطرق السريعة وداخل المدن للاستجابة الفورية مع أي طوارئ.


كما وجه المحافظ برفع درجه الاستعداد بقطاعات المرافق ( المياة - الصرف الصحي - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحليه بنطاق المحافظه على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفورى مع أيه أعطال أو أحداث طارئه واتخاذ إجراءات حلها فورا بالإضافة إلى نشر اللجان المرورية الثابتة والمتحركة على المحاور والطرق الإقليمية السريعة لضبط حركة مرور السيارات خاصة مع نشاط حركة السفر من وإلى المحافظة قبل وأثناء عيد الفطر إلى جانب دورهم في تنظيم حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية ومحيط الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل لضمان انسياب الحركة المرورية خلال عطلة العيد وعدم حدوث اختناقات.

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وكلف المحافظ أيضًا رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات التى تعوق المارة للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين بما يوفر للمواطنين سبل الراحة والسلامة والحفاظ على المظهر الحضاري والتأكد من جاهزية الحدائق والمتنزهات بجميع أنحاء المحافظة لاستقبال الرواد وفتحها في ساعات مبكرة خلال أيام العيد لإعطاء الفرصة للمواطنين والأطفال للاستمتاع بمظاهر البهجة والاحتفالات فضلا عن المتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأيه تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقًا للقانون وكذا الاستجابة الفوريه لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخي أو إهمال.

أسيوط أخبار أسيوط - يوم عيد الفطر إجازات عيد الفطر المبارك الحدائق والمتنزهات العامة بأسيوط

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