"تضامن أسيوط": صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ بالمنزل المنهار بأبنوب

كلف محافظ أسيوط عصام سعد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة مجدي نجيب بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات انهيار أحد المنازل بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ وإعانات عاجلة للمصابين والأسر المتضررة من انهيار العقار، مع توفير جميع وسائل الإعاشة لهم.



كان المحافظ قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بانهيار منزل بجزيرة العقب بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب، وعلى الفور وجه رئيس المركز خالد عبد الرؤوف بالتوجه إلى موقع الحادث وبرفقته الحماية المدنية والإسعاف، وتبين أن المنزل قديم ومبنى بالطوب اللبن والأفلاق، وتم فرض كردون أمني بمحيط المنزل، والتعامل الفوري مع الحادث من قبل الأجهزة المعنية، ونتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

ووجه المحافظ، بصرف مساعدات عاجلة للأسر المتضررة من بند الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بواقع 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي و1000 جنيه للمصاب وإعاشة مؤقتة للأسر وتوفير كافة السلع الغذائية وبطاطين واحتياجاتهم المعيشة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لحين توفير سكن أو إعادة إعمار المنزل مرة أخرى.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المنزل يقطنه 3 أسر والحادث أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين وإتلاف جميع محتويات المنزل.

وعلى الفور قامت مديرية التضامن وفريق الإغاثة طبقًا لتوجيهات محافظ أسيوط بصرف إعاشة عاجلة للأسر بصفة مؤقتًا وتوزيع كراتين مواد غذائية وعدد من البطاطين عليهم، وصرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ وصرف 1000 جنيه لكل مصاب، بعد استيفاء الإجراءات القانونية والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لصرف بعض المواد الغذائية والعينية لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وقال إنه جارٍ التنسيق مع إحدى الجمعيات بعد أخذ الموافقات الرسمية من الوحدة المحلية بإعادة إعمار جزء من المنزل بالبلوك وسقفه بالخشب وتوفير بعض مستلزمات المعيشة.