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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد حفل الإفطار الجماعي لحزب المصريين الأحرار بمناسبة يوم اليتيم

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد حفل الإفطار الجماعي للاطفال الأيتام

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،واللواء محمد العسقلاني أمين حزب المصريين الأحرار بأسيوط، ومحمد أبوعين أمين التنظيم بأمانة أسيوط، حفل الإفطار الجماعي للاطفال الأيتام والذي نظمته أمانة حزب المصريين الاحرار بالمحافظة، بنادي أسيوط الرياضي، بحي شرق بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى وبعض مؤسسات المجتمع المدني وذلك بمناسبة يوم اليتيم وتزامنًا مع الاحتفال بأعياد الربيع والذي يأتي انطلاقًا للدور المجتمعي لحزب المصريين الأحرار وفقا لتوجيهات النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ .

 جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط وحمدى فتحي وصلاح عبدالنعيم الأمناء المساعدين بالمحافظة والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن وأمين المرأة بالحزب والشيخ سيد عبدالعزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس إيليا رمسيس وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط والأب متاوس مدير قطاع التنمية بمطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط وأعضاء هيئة المكتب بالحزب وممثلي بعض مؤسسات المجتمع المدني وبمشاركة العشرات من الأطفال ممثلين لدور الأيتام والجمعيات الأهلية بالمحافظة.


حيث بدأت الاحتفالية بتناول المحافظ الإفطار مع الأطفال الأيتام من مختلف قرى ومراكز المحافظة وسط جو من الفرحة والسعادة من الحضور، ثم شاهد المحافظ بعض الفقرات الفنية والعروض للاطفال.


كما سلم المحافظ وأمين الحزب وأمين التنظيم، بعض الهدايا العينية على الأطفال المشاركين في الاحتفال كما حرص المحافظ على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال ابتهاجًا بهذه المناسبة.


وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على دعمه الكامل لمؤسسات المجتمع المدني ودور رعاية الأطفال الأيتام ومشاركتهم احتفالاتهم بالأعياد المختلفة لإدخال البهجة والسرور عليهم لافتًا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تقدم كافة سبل الدعم اللازم لجميع أنشطة ذوى القدرات الخاصة لإظهار إمكانياتهم وقدراتهم ومواهبهم في كافة القطاعات فضلًا عن الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها لتمكين ذوي الهمم ودعمهم.


كما وجه المحافظ الشكر لقيادات حزب المصريين الأحرار ومديرية التضامن الاجتماعي والقائمين على دور الأيتام المشاركين في هذا الحفل الرائع، مشيدًا بجهودهم ومشاركتهم المجتمعية في كافة المناسبات تزامنًا مع الاحتفالات المختلفة، مناشدًا جميع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب بالمشاركة المجتمعية في كافة المبادرات والفعاليات التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة والأطفال الايتام بقرى ومراكز المحافظة ضمن فعاليات وأنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة. 


وفي نهاية اللقاء قدم أمين حزب المصريين الأحرار بالمحافظة، الشكر لمحافظ أسيوط لجهوده المستمرة وتواصله الدائم مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بالمحافظة لدفع عجلة التنمية ودعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز المحافظة واستجابته السريعة لطلبات وشكاوى المواطنين، معبرين عن سعادتهم لمشاركة المحافظ حفل الافطار الجماعي للاطفال.

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كما وجه محمد أبو عين أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، الشكر لمحافظ أسيوط على مشاركته احتفال الحزب بيوم اليتيم ودعمه للأطفال الأيتام وتكريمهم في كافة المناسبات، وحرصه على مشاركة الحزب جميع الفعاليات والمناسبات تفعيلًا للمشاركة المجتمعية بالتنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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