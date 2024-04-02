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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من طلاب المدارس وذوي الهمم

حفل تكريم حفظة القرآن
حفل تكريم حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية بالقوصية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية من طلاب المدارس وذوى الهمم والذى تقيمه جمعية تنمية المجتمع المحلي بالقوصية بالتعاون مع مديرية أوقاف أسيوط بقرية الحبالصة بالقوصية، والذي يقام تحت عنوان مسابقة الشيخ عطية القاضي لتحفيظ القران الكريم وسلم الفائزين الجوائز المادية والعينية .

جاء ذلك بحضور الدكتور الشيخ محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية والدكتور محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف أسيوط وعطية القاضي راعي الاحتفالية والطلاب الفائزين بالمسابقة وأولياء الأمور وأهالي القرية. 


بدأت الفعاليات بالتقديم للصحفي يونس درويش ثم السلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمد جاب الله ثم كلمات  الترحيب للشيخ عطية القاضي والتي رحب فيها بالوزير المحافظ ومرافقوه موجهًا لهم الشكر على ترحيبهم الاحتفالية وتكريم الفائزين بالمسابقة.


وهنأ محافظ أسيوط – خلال كلمته - الطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على التنظيم وما بذلوه من جهد بهذه المسابقة التي تخلق منافسة حميدة بين الأطفال والطلاب وذلك في إطار تشجيع حفظة القرآن الكريم والأحاديث النبوية بقرى ومراكز المحافظة وتحفيزهم على مواصلة التفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به متمنيًا لهم دوام التوفيق والتفوق والتقدم في كافة المجالات خاصة وأنهم قادة المستقبل ومستكملي مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة داعياً المولى ـ عز وجل ـ أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا من كل سوء مشيداً بالجهود المبذولة معهم من قبل أسرهم وأولياء أمورهم ومعلميهم وتشجيعهم على الوصول لهذه المكانة بحفظهم كتاب الله تعالى، كما استعرض المحافظ بعض الانجازات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي غيرت وجه الريف المصرى واستهدفت بالمحافظة 2000 مشروع تم تنفيذها بتكلفة اجمالية بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن بالمرحلة الأولى للمبادرة وجارى التنسيق والإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية.

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وسلم المحافظ – خلال الاحتفالية - الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى وعددهم ٦٠ فائز بمختلف المستويات (شهادات تقدير ، وجائزة مالية) .


وأضاف وكيل وزارة الاوقاف أن المسابقة شارك بها حوالي 1000 متسابق من الطلاب والطالبات وذوي الهمم يتنافسون فى 6 مستويات للمسابقة تم تصفيتهم بمشاركة لجنة التقييم من مديرية الأوقاف بأسيوط وتم اختيار 60 فائز، مشيرًا إلى الاهتمام الذي يوليه محافظ أسيوط بالحركة الثقافية والدينية والعملية التعليمية بكافة أركانها وتقديمه الدعم لتنفيذ الأنشطة والمسابقات بقرى ومراكز المحافظة وتكريم حفظة القرآن الكريم نظرًا لمكانتهم في الدنيا والآخرة، مؤكدًا على استمرار تنظيم مثل هذه المسابقات التي تخلق تنافس محمود بين المشاركين.

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