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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملة مكبرة لتمهيد وتسوية طريق الجبانات بعرب المدابغ

حملة لتسوية وتمهيد
حملة لتسوية وتمهيد طرق عرب المدابغ

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ خطة المحافظة بجميع المراكز والمدن بتمهيد وتسوية الطرق الداخلية ورفع كفاءتها وتحسين حالتها للتيسير على المواطنين في الانتقالات وحركة المواصلات وللمساعدة في وصول الخدمات اليها لافتًا إلى أهمية مواصلة هذه الحملات بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين مضيفاً أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.


كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لخطة تمهيد ورصف الطرق الداخلية بالمراكز والأحياء والقرى بهدف رفع كفاءة وإعادة تأهيل الطرق بصفة دورية طبقًا للإمكانات المتاحة بالتنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة على أن تستمر تلك الفعاليات في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري الذي يليق بالمحافظة.

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وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لتمهيد وتسوية طريق الجبانات بعرب المدابع التابعة لحي غرب مدينة أسيوط بالاشتراك والتعاون بين وحدة الإنقاذ السريع بقيادة خالد مصطفى مدير الحملة الميكانيكية والإنقاذ السريع والوحدة المحلية لحي غرب برئاسة عيون إبراهيم رئيس الحي وبالاستعانة بمعدات الإنقاذ السريع وغيرها من معدات الحملة الميكانيكية التابعة لحي غرب لتمهيد ودمك الطريق حيث تم الدفع بعدد 3 جليدرات و3 لوادر و5 قلابات وجاري استكمال المجهودات لتحسين حالة الطريق والارتقاء بالخدمات العامة لافتًا إلى ضرورة التعاون البناء بين جميع القطاعات بالمحافظة وتضافر الجهود لتوفير سبل الدعم الممكنة لإنجاز الأعمال وتحسين الخدمات لقطاع عريض من المواطنين والتي تمس حياتهم اليومية من أجل راحتهم ودعم الحياة الكريمة لهم والنهوض بالخدمات على أرض المحافظة والارتقاء بالمظهر الحضاري لها.

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