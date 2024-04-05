عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سهرات رمضانية وندوات توعية فى أنشطة قصور الثقافة بالأقصر

صدى البلد

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا مكثفا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بشهر رمضان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ برعاية وزارة الثقافة.

 

ومازالت تتوالى الليالي الرمضانية في مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية، وتضمنت محاضرة بعنوان "رمضان بين الماضي والحاضر" ألقاها محمد حنفي موضحا معالم شهر رمضان في الماضي البعيد والقريب، واوجه التباين بين الفترتين، ودعوة الرئيس السيسي للبساطة والترابط الأسرى والاجتماعية والوطني، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى قصائد "مدح في رسول الله، أنا طفل"، وعرض انشاد ديني مدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنشد محمد جابر، وأعد بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى قصيدتى "أنا طفل، إلى شهداء أكتوبر".

مستقبل وطن الأقصر يكرم 50 أما مثالية بمركز إسنا

توزيع لحوم على 22,500 أسرة ضمن الأولى بالرعاية في الأقصر

نظمت مكتبة ثقافة النمسا ليلة من ليالي رمضان الثقافية بمركز دندرة الثقافى بالنمسا بدأت الليلة بتلاوة القرآن الكريم، وعقدت محاضرة بعنوان "الثقافة وأثرها في رمضان  "ألقاها د. السيد حمزه متحدثا عن الثقافات المحمودة الاجتماع على الطاعة، ومن الثقافات أيضا المحمودة ذكر الله وتلاوة القرآن ، من الثقافات المحمودة صلة الارحام، واما الثقافات المذمومة فمثل الفرح بترويع الآمنين، وأيضا من الثقافات المذمومة الإكثار من الطعام والشراب، أعقبها ابتهالات دينية ألقاها محمد إسماعيل وألقى قصيدة بعنوان  " قف بالخضوع " للأمام عبدالرحيم البرعي.

نظم قصر ثقافة الطود ليلة رمضانية بمركز شباب منشية النوبة وبدأ بتلاوة القرآن الكريم الشيخ أسعد محمود، ومحاضرة بعنوان" نبذ العنف ودعوه للتسامح" ألقاها عبدالسميع محمود، وأعدت أمسية شعرية للشاعر ناجى فؤاد وقصيدة بعنوان" ثلاث نونيات في الحب، ما بين قوسين "، والشاعر عبدالغفور عبدالله وقصيده بعنوان" اكتوبر، الرحيل المكتوب"، والشاعر عبدالله مسعود ومجموعة من فن الواو والمسبعات والشاعر وليد الضوي وقصيدة" صغيرتي"، ومسابقة ثقافية معلومات عامة نفذها جمال الاقصري، وفقره مواهب من القريه غناء فلكلور نوبي والموهبة ايمان السعدي، سلوي محمد، منار مصطفى في الشعر، والموهبة أيمن الطاهر ، وفقره عرض فني فلكلور نوبي لاطفال النوبة وتم إقامة معرض الكتاب لاصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

الأقصر الهيئة العامة لقصور الثقافة الفعاليات الثقافية والفنية الليالى الرمضانية هيئة العامة لقصور الثقافة ليالى رمضان ليالي رمضان الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

ترشيحاتنا

الأرض مقابل عضوية الناتو.. خطة أوروبية جديدة لحل الصراع في أوكرانيا.. تفاصيل

4 علامات لقبول الأعمال في رمضان.. خطيب المسجد النبوي يوضحها

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. شاهد

بعد إقرار إسرائيل بالخطأ.. بيان عاجل من منظمة وورلد سنترال كيتشن

الهلال الأحمر المصري: إنشاء 6 مناطق لوجستية لاستقبال المساعدات الإغاثية لـ غزة

انخفاض واضح بأسعار الذهب عن أمس.. تعرف على قيمته في الأسواق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة| شاهد

جوري بكر تتألق بقفطان رمضان| شاهد

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ