سهرات رمضانية وندوات توعية فى أنشطة قصور الثقافة بالأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر، عددا مكثفا من الفعاليات الثقافية والفنية احتفالا بشهر رمضان، ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ برعاية وزارة الثقافة.

ومازالت تتوالى الليالي الرمضانية في مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية، وتضمنت محاضرة بعنوان "رمضان بين الماضي والحاضر" ألقاها محمد حنفي موضحا معالم شهر رمضان في الماضي البعيد والقريب، واوجه التباين بين الفترتين، ودعوة الرئيس السيسي للبساطة والترابط الأسرى والاجتماعية والوطني، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى قصائد "مدح في رسول الله، أنا طفل"، وعرض انشاد ديني مدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم للمنشد محمد جابر، وأعد بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى قصيدتى "أنا طفل، إلى شهداء أكتوبر".

نظمت مكتبة ثقافة النمسا ليلة من ليالي رمضان الثقافية بمركز دندرة الثقافى بالنمسا بدأت الليلة بتلاوة القرآن الكريم، وعقدت محاضرة بعنوان "الثقافة وأثرها في رمضان "ألقاها د. السيد حمزه متحدثا عن الثقافات المحمودة الاجتماع على الطاعة، ومن الثقافات أيضا المحمودة ذكر الله وتلاوة القرآن ، من الثقافات المحمودة صلة الارحام، واما الثقافات المذمومة فمثل الفرح بترويع الآمنين، وأيضا من الثقافات المذمومة الإكثار من الطعام والشراب، أعقبها ابتهالات دينية ألقاها محمد إسماعيل وألقى قصيدة بعنوان " قف بالخضوع " للأمام عبدالرحيم البرعي.

نظم قصر ثقافة الطود ليلة رمضانية بمركز شباب منشية النوبة وبدأ بتلاوة القرآن الكريم الشيخ أسعد محمود، ومحاضرة بعنوان" نبذ العنف ودعوه للتسامح" ألقاها عبدالسميع محمود، وأعدت أمسية شعرية للشاعر ناجى فؤاد وقصيدة بعنوان" ثلاث نونيات في الحب، ما بين قوسين "، والشاعر عبدالغفور عبدالله وقصيده بعنوان" اكتوبر، الرحيل المكتوب"، والشاعر عبدالله مسعود ومجموعة من فن الواو والمسبعات والشاعر وليد الضوي وقصيدة" صغيرتي"، ومسابقة ثقافية معلومات عامة نفذها جمال الاقصري، وفقره مواهب من القريه غناء فلكلور نوبي والموهبة ايمان السعدي، سلوي محمد، منار مصطفى في الشعر، والموهبة أيمن الطاهر ، وفقره عرض فني فلكلور نوبي لاطفال النوبة وتم إقامة معرض الكتاب لاصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.