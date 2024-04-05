ظاهرة جوية تضرب الرياض و20 محافظة والدفاع المدني يحذر

حذر الدفاع المدني السعودي من الأمطار الغزيرة التي تضرب المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة حيث دعا الجميع لتوخي الحيطة والحذر.

وتوقع مركز الأرصاد السعودي ، هطول أمطارٍ؛ قد تصل إلى غزيرة على العاصمة الرياض و20 محافظة تابعة لها، طيلة أيام الأسبوع ؛ من يوم غد السبت إلى يوم الأربعاء.

وتشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطارٍ متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، من يوم غدٍ السبت وتستمر إلى الخميس المقبل؛ تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق وبلجرشي والقرى والمندق والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وأهاب الدفاع المدني، بالجميع، بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.