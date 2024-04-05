طب الأزهر ينجح في إجراء عملية نادرة لمريض يعاني صعوبة البلع.. صور

أجرى قسم الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى باب الشعرية الجامعي بطب الأزهر بنجاح أول عملية لشق عضلة الفؤاد بواسطة المنظار (POEM) لمريض يبلغ من العمر 59 عامًا ويعاني من مرض صعوبة البلع الناتج من تعذر ارتخاء عضلة أسفل المريئ المعروف طبيًّا باسم الأكاليزيا بوحدة مناظير الجهاز الهضمي التابعة لقسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، وقد استغرقت العملية ستين دقيقة مع تحسن تام في الأعراض وخروج المريض دون مضاعفات.

قام بإجراء هذه العملية الدكتور محمد حمزة السيسي، المدرس بقسم الكبد والجهاز الهضمي بطب الأزهر، بإشراف ومساعدة من الدكتور هاني شهاب، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بطب القصر العيني.

وقد استخدمت في هذه العملية تقنية مناظير الفراغ الثالث

(3rd space endoscopy)

وهي إحدى التقنيات الحديثة والتدخلات فائقة الدقة بالمنظار وتحتاج إلى مناظير عالية الدقة ووحدة مناظير مجهزة بأحدث الإمكانات ومهارة خاصة من الفريق الطبي والطاقم المساعد .

وكان الدكتور محمد حمزة قد سافر إلى دولة الصين في مهمة علمية حصل خلالها على زمالة مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة والتداخلات فائقة الدقة بالمنظار من مستشفى جنوب غرب الصين (Huaxi Hospital) التابعة لكلية طب جنوب غرب الصين جامعة سيتشوان تلقى خلالها التدريب على تقنية مناظير الفراغ الثالث، وتقشير وتشفية أورام الجهاز الهضمي السطحية، وتعد هذه العملية بداية لدخول هذة التقنيات الحديثة بمستشفيات جامعة الأزهر.

يأتي ذلك في إطار النشاط العلمي الذي تقوم به مستشفيات جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على المستشفيات، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى،

والدكتور عبده الشافعي، رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي ومدير عام المستشفى، والدكتور السيد جابر عمار، رئيس وحدة المناظير؛ حيث تشهد المستشفى في الآونة الأخيرة طفرة نوعية في مجال مناظير الجهاز الهضمي وتوفير الكثير من التقنيات الحديثة باستخدام أحدث الأجهزة و الإمكانات التي تساعد على تشخيص وعلاج كثير من الحالات الصعبة والمعقدة طبقًا لأحدث وسائل التشخيص والعلاج والتوصيات العالمية.

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