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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة : فحص 1.2 مليون مواطن كشفا طبيا عامًا في رمضان 2024

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ  مليون و 232 ألف و 276 مواطن ضمن عدد من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان 2024، وحتى أمس الخميس، وذلك في إطار حرص الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات تضمنت مبادرات (الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة، دعم صحة الأم والجنين، فحص وعلاج الأمراض المزمنة).

وتابع "عبدالغفار" أنه تم فحص 295 ألف و 773 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وفحص  283 ألف و406 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وفحص 37 ألف و 907 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، وفحص 537 ألف و208 سيدة ضمن الزيارات الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، فضلاً عن فحص 77 ألف و982 سيدة ( زيارة لأول مرة)، وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن محافظة الوادي الجديد حققت أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج اللازم للمواكنين بنسبة 222.64% من المستهدف الخاص بها، يليها محافظة دمياط بنسبة 196.41% من المستهدف، يليهم محافظة الشرقية بنسبة 131.07% من المستهدف، يليهم محافظة الفيوم بنسبة 130.73% من المستهدف الخاص بها.

وأكد "عبدالغفار" أن على اهتمام الدولة المصرية باستمرار تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

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