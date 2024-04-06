داعش تهاجم مقرات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية



تمكنت قوة مشتركة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية من "تفكيك" قوة مسلحة في بلدة سيريس شمالي الضفة الغربية بايعت تنظيم داعش الإرهابي.

ونقلت وكالة أنباء العالم العربي (AWP) عن مصدر أمني فلسطيني؛ أن الاجهزة الأمنية تمكنت من العثور على "قذائف هاون ونفق صغير في منزل أحد أعضاء الخلية، إضافة الى برميل بارود وسيارة مفخخة مجهزة للتفجير تعتقد الأجهزة الأمنية الفلسطينية أنها مُعدة لاستهداف مقار الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية وفقا لاعترافات أعضاء الخلية".

وختم المصدر تصريحاته " وأثناء تنفيذ المهمة تعرضت الأجهزة الأمنية لتفجير عبوة ناسفة لكنها سببت أضراراً مادية.