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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اشتباكات عنيفة بين جماهير روما ولاتسيو قبل الديربي

روما ولاتسيو
روما ولاتسيو

كشفت تقارير إعلامية، عن اندلاع اشتباكات بين جماهير روما ولاتسيو قبل مباراة الديربي، التي تجمعهما اليوم السبت في الدوري الإيطالي .

وتم إلقاء القبض على أحد مثيري الشغب، عندما دخل 200 مشجع من لاتسيو في شجار مع مجموعة مكونة من 100 مشجعا لفريق روما بالقرب من الملعب الأولمبي، حيث تقام المباراة.

واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير قبل مباراة ديربي العاصمة، التي لديها تاريخ طويل من العنف.

وذكرت التقارير الأولية أن المشاكل بدأت عندما اقتربت مجموعة من جماهير لاتسيو من حانة تتجمع فيها جماهير روما عادة لحضور المباراة.

ويدخل روما مباراة اليوم وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما يتواجد لاتسيو في المركز السابع بفارق 7 نقاط.

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