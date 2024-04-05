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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صاروخية السولية تمنح التقدم للأهلي أمام سيمبا التنزاني

صدى البلد

نجح عمرو السولية في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمعهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح عمرو السولية في الدقيقة 47 من عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من رضا سليم لموديست من ثما لعمرو السولية ليسددها صاروخية في مرمى سيمبا.

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي وسيبا التنزاني، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وألغي الـ VAR  هدف التقدم للنادي الأهلي في مرمي سيمبا التنزاني بداعي التسلل عن طريق أنتوني موديست في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، واحتسب تسلل بعد وقوع حسين الشحات في مصيدة التسلل.

وشهد الشوط الاول سيطرة أهلاوية على مجريات اللقاء، وشكل فريق سيمبا بعض الخطورة على مرمى شوبير لكنه تألق وتصدى لهجمات سيمبا، وتلك النتيجة تؤهل المارد الأحمر لمباراة نصف النهائي.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني، على ملعب إستاد القاهرة  في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:

محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط

مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية

خط الهجوم

حسين الشحات - رضا سليم - آنتوني موديست

البدلاء
ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس.

ووصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة منذ قليل، استعدادًا لمواجهة فريق سيمبا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر على تفقد أرضية ملعب استاد القاهرة، فور الوصول وقبل بدء عملية الإحماء.

ويواجه الأهلي فريق سيمبا في تمام العاشرة مساء اليوم على استاد القاهرة، ضمن منافسات إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدف نظيف في مباراة الذهاب  التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بالعاصمة التنزانية دار السلام.

يذكر أن الفائز في مجموع لقاءي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور نصف النهائي الفائز من فريقي بيترو أتليتكو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بالكونغو بتعادل الفريقين بدون أهداف.

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