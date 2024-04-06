بمشاركة محمد شريف.. الهلال يضرب الخليج برباعية في دوري روشن السعودي

نجح الهلال في مواصلة سلسلة انتصاراته التاريخية بالفوز على الخليج 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال27 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ونجح الهلال في الوصول إلى الانتصار ال32 على التوالي، في كل البطولات هذا الموسم، وهو رقم قياسي عالمي.

وسجل للزعيم كل من: صالح الشهري في الدقيقة 7، ومالكوم ثنائية في الدقيقتين 42 - 48، وعبدالله الحمدان 90+ 5 من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف الخليج الوحيد: المصري محمد شريف في الدقيقة 9.

بهذه النتيجة، واصل الهلال تصدره جدول ترتيب الدوري ب77 نقطة، بفارق 12 نقطة عن النصر، صاحب الوصافة، بينما يأتي الخليج تاسعا ب34 نقطة.