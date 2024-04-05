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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على حساب يانج أفريكانز

بركلات الترجيح.. صن داونز يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

صن داونز
صن داونز

نجح فريق صن داونز الجنوب أفريقي في التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على يانج أفريكانز التنزاني بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، بعد انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة واقعة تحكيمية مثيرة للجدل، بعد تسجيل فريق يانج أفريكانز هدفا، ولكن رفضت تقنية الفيديو "فار" احتسابه رغم تجاوز الكرة خط المرمي، فى إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسدد ستيفان كي، لاعب يانج أفريكانز، الكرة اصطدمت بالعارضة وخطت خط المرمي لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، ورغم وجود تقنية الفيديو "فار"، إلا أن الهدف لم يحتسب.

وشهدت ركلات الترجيح، إهدار فريق يانج أفريكانز، 3 ركلات مقابل ركلة لفريق صن داونز.

ويواجه صن داونز فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، الفائز من أسيك ميموزا والترجي التونسي، فى المباراة التى انتهت أيضًا بالتعادل السلبى فى الذهاب على ملعب رادس.

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