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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم أزمة المنشطات.. رمضان صبحي يقود هجوم بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن تشكيل مباراة طلائع الجيش في بطولة الدوري الممتاز، ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في العاشرة من مساء الجمعة باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال  - محمد الشيبي -  محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق  - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمود صابر - دودر الجباس.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من.. 

حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع

عمرو طارق - خالد سطوحى - أحمد متعب - حسن مجدي

خط الملعب 

فريد شوقى - حميد ماو - إسلام محارب - زولا

خط الهجوم

موسى دياوارا - جودين شيكا

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