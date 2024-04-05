رد صادم من معتز إينو على تصريحات شريف إكرامي بشأن إمام عاشور

أشعل شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز، الأجواء بين جماهير الأهلي ورمضان صبحي، بتصريحات نارية ألمح فيها لانضمام إمام عاشور، للفريق الأحمر.

وقال معتز إينو فى تصريحات تلفزيونية: "ردود أفعال إمام عاشور مع الأهلي أكبر رد على المشككين في انتمائه".

وتحدث إكرامي، حول إمكانية عودة رمضان صبحي إلى الاهلي، في ظل التأكيد أن فكرة تواجده في القلعة الحمراء مرفوضة.

ويرى إكرامي أن رمضان صبحي، لا يجب أن يعتذر لـ الاهلي، لأنه لم يخطئ في رموزه، حيث ألمح إلى تعاقد المارد الأحمر مع إمام عاشور، الذي له واقعة سابقة أساء فيها لصالح سليم.