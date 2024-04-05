عضو اتحاد الكرة يفجر مفاجأة بشأن عقد كهربا مع الزمالك

حسم محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق الجدل حول حقيقة تزوير عقد محمود كهربا لاعب الأهلي الحالي عندما كان ضمن صفوف الزمالك.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند عبر حسابه علي فيسبوك "محمود الشامى عضو إتحاد الكرة السابق | كنت شاهداً على عقد كهربا مع الزمالك .. ولم يحدث فيه أى تلاعب أو تغيير"

ورحل كهربا عن الزمالك في 2019 مؤكدًا انه عقده الجديد مع الزمالك تم تزويره على حد تعبيره ليلجأ نادي الزمالك إلى شكوى اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم ويحصل على غرامة وصلت إلى 2 مليون دولار.