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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف الوزيري يفجر مفاجأة بشأن رفض الزمالك إقامة القمة في السعودية

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

علق سيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، على رفض نادي الزمالك خوض مباراة القمة أمام الاهلي، ضمن منافسات الدوري المصري، في السعودية خلال الموسم الجاري.

وقال سيف الوزيري فى تصريحات تلفزيونية: "حصلنا على موافقات رسمية من الأهلي والزمالك للعب المباراتين في السعودية قبل التواصل مع الجانب السعودي لترتيب الأمر والتواصل مع الفيفا وكان هناك ترحيب كبير من مسؤولي الزمالك"

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك، إقامة مباراة الاهلي في الدوري المصري الممتاز، في السعودية، الموسم الحالي، بعدما أصدر النادي بيانًا رسميًا، يعلن فيه موقفه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء، أحمد سالم، في بيان رسمي رفض نادي الزمالك خوض القمة في السعودية.

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