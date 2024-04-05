رد فعل صادم من رابطة الأندية بعد تصريحات المتحدث باسم الزمالك

ردت رابطة الأندية المصرية، على رفض نادي الزمالك خوض مباراة القمة أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري، في السعودية خلال الموسم الجاري.

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية فى تصريحات تلفزيونية عبر أون تايم سبورتس : "كلام المتحدث الرسمي باسم الزمالك مش هيكون له تأثير عندي لأن معايا خطاب رسمي بموافقة الزمالك على لعب القمة في السعودية وده كان قبل موافقة الأهلي"

ورفض مجلس إدارة نادي الزمالك، إقامة مباراة الاهلي في الدوري المصري الممتاز، في السعودية، الموسم الحالي، بعدما أصدر النادي بيانًا رسميًا، يعلن فيه موقفه.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القلعة البيضاء، أحمد سالم، في بيان رسمي رفض نادي الزمالك خوض القمة في السعودية.