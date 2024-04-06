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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد جدة يسقط في فخ التعادل السلبي أمام التعاون بدوري روشن السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

سقط اتحاد جدة في فخ التعادل مع التعاون سلبيا، اليوم الجمعة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع الاتحاد رصيده للنقطة 47 في المركز الرابع متساويا مع التعاون الخامس الذي يتأخر خلفه بفارق الأهداف.

وفشل الاتحاد في مصالحة جماهيره، بعد خسارة ديربي جدة في المباراة الماضية أمام الأهلي 0-1.

وتكرر التعادل بين الطرفين بعد نهاية مباراة الدور الأول بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1.

كشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة، عن تشكيل الفريق لمواجهة التعاون، مساء الجمعة، ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد تشكيل العميد، عودة نجمه مد الله العليان، وسيشارك في الجبهة اليسرى بدلا من حسن كادش الذي يتواجد بمقاعد البدلاء.

وفيما يلي تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - فيليبي لويز - مد الله العليان

الوسط: نجولو كانتي - فرحة الشمراني - فيليبي جوتا

الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله - رومارينيو

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بالتعادل (1-1) في مباراة شهدت تسجيل الفرنسي كريم بنزيما هدف التقدم للاتحاد ثم تعادل للتعاون بهدف عكسي.

ويحتل العميد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة متساويا مع التعاون الخامس والذي يتأخر بفارق الأهداف.

ويتطلع الاتحاد لمصالحة جماهيره بعد خسارة ديربي جدة في الجولة الماضية ضد الأهلي بهدف دون رد.

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