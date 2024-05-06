أمن القاهرة يكشف غموض وقائع سرقة ويضبط مرتكبيها | صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات ، وتولت النيابة التحقيق .

فقد تم ضبط (عاملان) بدائرة قسم شرطة البساتين لقيامهما بسرقة سيارة إحدى السيدات من أمام مسكنها بدائرة القسم باستخدام سيارة ملك أحدهما ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقرا بالتصرف فى السيارة المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئا النية" (عامل خردة ، ونجله - مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطهما ، وبمواجهتهما أيدا ما سبق وقررا قيامهما بتقطيع السيارة المستولى عليها إلى أجزاء بقصد التصرف فيها بالبيع قطع غيار وتم بإرشادهما ضبط الأجزاء الخاصة بالسيارة.

وضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزاوية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة "عدادات المياه" من داخل العقارات الكائنة بدائرة القسم باستخدام مفتاح معدنى، وبمواجهته أقر بارتكابه (4) وقائع باستخدام المفتاح المضبوط بحوزته ، وتم بإرشاده ضبط العدادات المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة السلالم والنوافذ من العقارات السكنية ، وبمواجهته اعترف بارتكاب (5) وقائع بذات الأسلوب .. كما تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.