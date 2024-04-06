داني ألفيس : أثق في القضاء الإسباني لإثبات براءتي

تحدث البرازيلي داني ألفيس للمرة الأولى عن قضية الاغتصاب التي أدين فيها بالاعتداء الجنسي على امرأة إسبانية داخل ملهى في مدينة برشلونة، أواخر عام 2022، بعد أسبوعين من الإفراج عنه بكفالة ومغادرته السجن.

ألفيس، نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، قال في تصريحات لصحيفة "البيريديكو" (EL PERIDICO) الإسبانية: "اللعبة التي يجب أن ألعبها ستبقى في أروقة المحاكم".

وأضاف ألفيس أنه يمثل أمام المحكمة في برشلونة كل يوم جمعة، قائلاً: "هذا ما يجب أن أفعله، ليس لدي شيء آخر أقوم به".

وواصل الحديث قائلاً: "اللعبة التي يجب أن ألعبها ستبقى في المحاكم، ليس لدي أي فكرة عن المدة التي يمكن أن تستغرقها العملية القضائية، لكنني أثق في القضاء الإسباني لإثبات براءتي من ارتكاب جريمة الاغتصاب".

وأضاف ألفيس، المتوج مع منتخب البرازيل بكأس القارات 2013 والميدالية الذهبية الأولمبية 2020: "أينما أذهب، أبقى على قيد الحياة وأتأقلم مع كل شيء، لأن المكان لا يصنع الشخص، بل الشخص هو الذي يصنع المكان".

ويُعتبر ألفيس أحد أكثر اللاعبين تتويجاً في العالم، حيث فاز بأكثر من 23 لقباً، وقضى الجزء الأكبر من مسيرته في نادي برشلونة بين عامي 2008 و2016.