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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل شكشوكة بالبيض أخف وألذ أكلة

الخطوات لطريقة عمل
الخطوات لطريقة عمل شكشوكة

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل شكشوكة بالبيض، وهي وجبة خفيفة ولذيذة تحتوي على مكونات بسيطة:

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المكونات لطريقة عمل شكشوكة

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.
1 بصلة متوسطة الحجم، مفرومة.
2 فصوص ثوم مهروسة.
1 فلفل أخضر متوسط ​​الحجم، مقطع إلى شرائح.
4 حبات طماطم ناضجة، مقشرة ومفرومة.
1 ملعقة صغيرة كمون.
1 ملعقة صغيرة بابريكا.
ملح وفلفل حسب الذوق.
4-6 بيض (حسب عدد الأشخاص).
2 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.

الخطوات لطريقة عمل شكشوكة

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، قم بتسخين زيت الزيتون.

أضف البصل المفروم والثوم المهروس إلى المقلاة وقلبهما حتى يصبحان طريين وشفافين، لمدة حوالي 5 دقائق.

أضف شرائح الفلفل الأخضر واستمر في القلب لمدة 3-4 دقائق حتى تصبح طرية.

أضف الطماطم المفرومة إلى المقلاة وقلبها مع الخضار لمدة 5 دقائق حتى تطهى وتصبح متماسكة.

أضف التوابل، بما في ذلك الكمون والبابريكا والملح والفلفل حسب الذوق. قم بتقليب المكونات جيدًا لضمان توزيعها الجيد.

قم بعمل فتحات في الخليط المطبوخ بواسطة ملعقة خشبية، ثم اكسر البيض وأضفه واحدًا تلو الآخر في الفتحات.

قم بتغطية المقلاة واتركها على نار متوسطة-منخفضة لمدة 5-7 دقائق أو حتى يتم تجميد البيض.

قبل التقديم، رش البقدونس المفروم فوق الشكشوكة.

قدم الشكشوكة الساخنة مع خبز محمص أو خبز التورتيلا.

تذوق شكشوكة البيض الشهية واللذيذة مع العائلة أو الأصدقاء كوجبة إفطار أو وجبة خفيفة، واستمتع بمذاقها الشهي والمشبع.

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