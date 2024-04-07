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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لأعلى إنتاجية.. أهم 10 نصائح لمزارعي الذرة

صدى البلد

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المزارع في حاجة إلى زيادة فى قيمة المحاصيل الزراعية مهما كانت محدودة، مشيرًا الى أن الذرة من المحاصيل التى تكون إنتاجيتها عالية ومن الممكن أن تصل إلى 25 أو 27 أو حتى 30 إردبا.

وحدد فهيم 10 نقاط مختصرة ومفيدة:

نتعرف عليها فى التقرير التالى تساهم فى أن تكون إنتاجية محصول الذرة عالية وبأقل تكلفة ممكنة :

1- عدم زراعة الذرة الشامية من تقاوي كسر من العام السابق، لأن الذرة تلقيحها خلطي والهجين الناتج يتم إنتاجه بطريقة معينة " أب + أم " وهى خاصة بإدارة التقاوي بوزارة الزراعة او الشركات.

2- لا ينصح زراعة الذرة في أراضي سيئة الصرف أو تربة ملحية أو أرض ضعيفة لأن الذرة حساسة للملوحة ولا يتحمل الظروف المناخية شديدة الحرارة .

3-  الزراعة بعد البرسيم أو الفول أو الخضر "خاصة البطاطس"، يكون نموه سريع والإنتاجية عالية.

4- تختلف كمية التقاوي فى حال كان هجين ثلاثي يتم زراعة 10 - 12 كيلو للفدان ولو كان هجين فردي زراعة 12 - 13 كيلو للفدان .

5-  الذرة من النباتات النجيلية بمعني أنها تحب الأرض الناعمة وفي خطوط " 10 - 12 خ / 2ق " حسب مسافات الزراعة بين النباتات ونوع التربة " والزراعة على الريشة البحرية او على مصاطب  "عرض 120 سم والزراعة على جانبي المصطبة لو كان هناك نسبة ملوحة بسيطة فى الأرض ".

6- الذرة لا تتتحمل العطش ولا زيادة المياه لأنها حساسة للري "الري بالغمر من 7-12  يوما أما الري بالتنقيط  يفضل الري كل 2-3  أيام".

7- يضاف مع التجهيز من 200 إلى 300 كجم سوبر فوسفات الكالسيوم + 50 كجم كبريت زراعي- أما البوتاسيوم فيضاف بمعدل 50 كجم سلفات البوتاسيوم بعد 3 أسابيع من الزراعة - الآزوت مهم و يحتاج الفدان 400 كجم  نترات النشادر أو 300 كجم يوريا فى حالة الري بالتنقيط أو الرى المحورى يبدأ بإضافة السماد الآزوتى بعد 15 يوماً من الزراعة ثم كل 3-4 أيام "حوالى 9-10 دفعات متساوية " بحيث ينتهى التسميد عند مرحلة السنابل  .

8-  مكافحة الحشائش الحولية العريضة والرفيعة يجب اتباع الآتي :
- مبيد ايكويب 2.25% يستخدم رشاً عاماً بعد الإنبات على 80-120 لتر ماء وقبل رية المحاياة بيوم واحد.
 

- تبدأ رش مبيدات حشائش الذرة بعد 15 يوم من الزراعة وتستمر لأكثر من 45 يوم بعد ذلك .
- يفضل الرش بعد تطاير الندى وقبل الظهيرة أو فى نهاية اليوم .
- يجب العمل على عدم وصول الرذاذ للمحاصيل المجاورة مثل (القطن – الطماطم).

9- أهم آفة على الاطلاق على الذرة هي دودة الحشد .
- المبيدات المناسبة للفدان "مبيد فانتي 240 سم – ابيزو 60 جم - جولد بين 300 جم – سبيدو 80 جم – كوراجن 60 سم ".
-  المعاملة الموضعية في المناطق شديدة الإصابة المنعزلة.
-  الرش في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس.
- يمكن إستخدام المبيدات مع ماء الري وهى مهمة لمكافحة كمان حشرة المن خاصة وقت ظهور السنابل .

10- الزراعة المبكرة في ابريل لها احتياطات خاصة:
حتى لا يحدث نقص الفسفور "بسبب برودة الجو بالليل" و يفضل العناية باضافة الفسفور ويكون فى صورة متاحة للنبات اما أن يكون التسميد بعالي الفسفور "الماب" احادي فوسفات الأمونيوم ، 11- 48 -0 أو 12-61 - 0 ) بمعدل 1.5 - 2 كجم رشاً ويمكن اضافة بعض محفزات النمو زي الطحالب والسيتوكينين أو اضافة حامض الفسفوريك مع أقرب رية بمعدل من 8- 10 لتر للفدان.

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